Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук проводила оздоровительный отдых с детьми и близкими. И хотя было несколько неудачных моментов, по словам артистки, нормально время провести все же удалось.

После отпуска в Буковеле Анна отправилась домой с сыновьями. В этот раз в Инстаграм она показала, как хорошо проводит выходные после отпуска. Саливанчук не рассказывает, ходит ли на мероприятия вместе с супругом, однако с радостью показала свое веселье с коллегами и давними знакомыми.

Среди них оказалась и Виктория Булитко из "Дизель шоу":

«Как много было прожито, сыграно. А сейчас я на свадьбе у лысой мамочки. Вы невероятные!» - высказалась Анна на эмоциях.

А чтобы также напомнить поклонникам о своем творчестве, Анна решила также показать несколько кадров из прошлых съемок. Упомянула Саливанчук несколько своих ярких ролей и подобрала для этого наиболее интересные кадры.

Как можно заметить, Анна любит меняться и ради новых сериалов и фильмов также легко примеряет новые стили, прически и особенно характер.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.