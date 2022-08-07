Популярная украинская актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, часто рассказывает в Инстаграм о своей жизни. Она делится вкусными рецептами, рассказывает о травмах или сложностях, а также общается с фанатами.

В этот раз Анна решила ответить на вопросы, касающиеся ее личной жизни и работы. Также поклонники затронули тему внешнего вида и прошлого Саливанчук.

Анна рассказала, за что ей стыдно, она упомянула различные случаи из жизни и добавила: «Быть мамой очень сложно, нужно учить себя каждый день иметь много терпения». Также Саливанчук показала невероятную красоту курорта, где недавно была.

Артистка также рассказала, снималась ли она в обнаженных сценах и насколько они были открыты для зрителя: «Это – максимум».

Добавила Анна, что худой себя никогда не считала: «А надо любить себя такой, какая вы есть. Никогда не считала себя худой, даже когда была такой. Думала, что надо сбросить еще».

Отметим, артистка не раз подмечала, что недовольна своей фигурой, продолжает работать над собой, но всегда принимает свои недостатки и часто слышит комплименты.

Анна также честно показывает, как выглядит и без фильтров, чем всегда радует украинок.

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