Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, популярная украинская актриса Анна Саливанчук отправилась на отдых с детьми и родителями, чтобы немного подлечиться и расслабиться. Артистка выбрала для отдыха коттеджный городок в Карпатах.

Поэтому каждый день Анна показывает свой уютный домики, хвастается пейзажем, удивляет различными процедурами, на которые ходит и интригует образами на прогулках. Как можно заметить, Анна балует себя походами по саунам и бассейнам и не забывает показывать множество развлечений для детей.

«Сколько бы раз не останавливал себя, жди, так надо. Не получается все равно закрыть все гештальты» - пишет под кадрами из отдыха Анна.

На своей странице в Instagram артистка также рассказала, как сейчас с сыновьями развлекается в Буковеле, и показала кадры с поездки.

"Прекрасное место с прекрасными видами, которое своей живописностью напоминает Швейцарию. Но как бы хорошо и красиво ни было за границей, наша Украина не сравнится ни с какими странами мира, ведь ничто не сможет заменить нам родной дом", - рассказывает Саливанчук.

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.