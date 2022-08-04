Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, популярная украинская актриса Анна Саливанчук отправилась на отдых с детьми и родителями, чтобы немного подлечиться и расслабиться. Артистка выбрала для отдыха коттеджный городок в Карпатах.
Поэтому каждый день Анна показывает свой уютный домики, хвастается пейзажем, удивляет различными процедурами, на которые ходит и интригует образами на прогулках. Как можно заметить, Анна балует себя походами по саунам и бассейнам и не забывает показывать множество развлечений для детей.
«Сколько бы раз не останавливал себя, жди, так надо. Не получается все равно закрыть все гештальты» - пишет под кадрами из отдыха Анна.
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На своей странице в Instagram артистка также рассказала, как сейчас с сыновьями развлекается в Буковеле, и показала кадры с поездки.
"Прекрасное место с прекрасными видами, которое своей живописностью напоминает Швейцарию. Но как бы хорошо и красиво ни было за границей, наша Украина не сравнится ни с какими странами мира, ведь ничто не сможет заменить нам родной дом", - рассказывает Саливанчук.
Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.