Христина Соловій – талановита співачка, яка підкорила серця мільйонів українців, тож може похвалитися великою армією шанувальників. Вона намагається постійно бути з ними на зв'язку та регулярно показує, що відбувається у її житті.
Раніше Крістіна повідомила, що її концерт у Рівному відбувся не без подій. Виступ артистки перервали через повітряну тривогу. Разом із глядачами Соловій була змушена пройти в укриття.
Наразі співачка попросила українців приєднатися до благодійного проекту, який допомагає тваринам, які постраждали під час війни. На відео вона позувала з кішкою на руках.
«Бути людьми – допомагати тваринам. Від мого імені на сторінці @uanimals.official продовжується збір для підтримки тварин, які страждають на війну не менше за нас, людей. Нам ще жити у цьому світі і нам дбати про нього. Нам у ньому бути людьми », – розповіла артистка у себе в Інстаграмі.
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Христина звернула увагу, що допомогти тваринам можна будь-якою сумою.
«Для нас – це лише відмовитися від зайвої кави, морозива чи не купити дорогий кавун», - зазначила вона.
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