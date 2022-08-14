Певица Кристина Соловей, прославившаяся благодаря участию в шоу "Голос країни", где находилась в команде Святослава Вакарчука, обратилась к украинцам с кошкой на руках.

Кристина Соловий - талантливая певица, которая покорила сердца миллионов украинцев, поэтому может похвастаться большой армией поклонников. Она старается постоянно быть с ними на связи и регулярно показывает, что происходит в ее жизни.

Ранее Кристина сообщила, что ее концерт в Ровно прошел не без происшествий. Выступление артистки прервали из-за воздушной тревоги. Вместе со зрителями Соловий была вынуждена пройти в укрытие.

Сейчас певица попросила украинцев присоединится к благотворительному проекту, который помогает животным, пострадавшим во время войны. На видео она попозировала с кошкой на руках.

«Быть людьми – помогать животным. От моего имени на странице @uanimals.official продолжается сбор для поддержки животных, страдающих войной не меньше нас, людей. Нам еще жить в этом мире и нам заботиться о нем. Нам в нем быть людьми», - рассказала артистка у себя в Инстаграм.

Кристина обратила внимание, что помочь животным можно любой суммой.

«Для нас – это всего лишь отказаться от лишнего кофе, мороженого или не купить дорогущий арбуз», - отметила она.

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