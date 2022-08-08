На своей странице в Instagram шеф-повар дал поклонникам неожиданный совет по поеданию арбуза.
"Задача вам на следующую неделю: пожарить арбуз. Потом есть и думать «Херсон – это Украина». А лучше делать сообщения в соцсетях с тем арбузом и писать «Херсон – это Украина». Это тоже элемент поддержки. Маленький, но элемент, арбуз здесь как поставщик веры", - пишет Клопотенко.
Жареный арбуз звезда "Мастер Шеф" советует есть с тунцем или мороженым.
На 4 порции Евгений берет следующие ингредиенты:
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4 ломтика арбуза
1 банка консервированного тунца
2 вареных желтка
4 ст. л. оливкового масла
петрушка (опционально)
черный свежемолотый перец (опционально)
ванильное мороженое по вкусу
Арбуз порежьте четвертинками и срежьте кожуру (нам понадобится 4 ломтика). Разогрейте сковороду гриль или обычную. Выложите ломтики на сухую сковороду и жарьте примерно по 4 минуты с каждой стороны. Арбуз должен карамелизоваться. Затем выложите кусочки арбуза на тарелку и замотайте пищевой пленкой на 20-30 мин, чтобы они дошли до готовности и стали мягкими.
"Тем временем сделаем соус. Сварите 2 яйца и отделите желтки. Выложите в чашу блендера. Добавьте 1 банку консервированного тунца и 4 ст. л. оливкового масла. Перебейте погружным блендером. Снимите пленку с кусочков арбуза, покройте тунцевым соусом. По желанию посыпьте рубленой петрушкой и свежемолотым черным перцем", - объясняет Клопотенко.
Если хотите получить десерт с арбузом – то шеф советует выложить на поджаренный горячий ломтик шарик ванильного мороженого.
"Невероятно вкусно!", - убеждает "Мастер Шеф".
Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.
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