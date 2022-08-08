Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук сообщила о неприятностях на отдыхе с детьми в Буковеле.

На страницах в Instagram артистка рассказала, что ее старший сын Глеб упал и сильно повредил колено.

Саливанчук повела ребенка в местный медпункт, чтобы узнать, нужно ли будет зашивать рану (до этого она уже сама сходила в аптеку и обработала поврежденное колено), но врачи там ей сказали, что просто осмотр будет стоить 3,5 тысячи гривен. Актриса не готова была тратить впустую такие деньги, поэтому пришлось вызывать скорую.

Когда жена продюсера "Квартал 95" вместе с заплаканным сыном дождалась приезда медиков, ей сказали, что придется из Буковели ехать в Яремче, ведь только там есть травматолог.

"Мне сказали, что если ребенок будет так сильно кричать, его не будут принимать", — жалуется артистка.

Врачи все же решили, что рану желательно зашить. В больницу нужно было ехать 40 километров, поэтому Саливанчук решила довезти сына туда на собственном авто, а не на "скорой", ведь обратно их тогда никто не отвез бы.

Уже к утру Анна вместе с Глебом и младшим сыном Никитой снова вышла в сторис и показала, как сейчас выглядит нога мальчика.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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