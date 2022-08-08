В половине четвертого ночи певица не могла заснуть и решила поделиться с поклонниками эффектными кадрами, сделанными после концерта во Львове, и поблагодарить их за внимание.
На этот раз Ярослава Притула на своей странице в Instagram разместила фото, на котором появилась в эффектном концертном образе с открытым животом, вырезами и цепями на бедрах и со шнуровкой в зоне декольте.
"Не могу заснуть. Спасибо всем, кто пришел на концерт. Вместе к победе💙💛", — лаконично подписала фотографию SLAVIA.
Поклонники в комментариях восхищаются красотой певицы: "Супер красавица ❤️", "Очень красивая 💐 Мирной спокойной ночи".
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В сторис бывшая жена Дзидзьо также разместила фото с роскошным букетом цветов.
Отметим, ранее SLAVIA эффектно приобщилась к флешмобу в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской. Ярослава, позируя на фоне живописного водопада Девичьи Слезы в Яремче, повторила дерзкую позу жены Владимира Зеленского для Vogue, которая среди части общества вызвала шквал критики.
Напомним, Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цибульской и что он о ней думает.
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