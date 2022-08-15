Дженніфер Лопес відзначила весілля з Беном Аффлеком дуже ефектно в Парижі, проте щасливі вихідні закінчилися і пара вирушила з дітьми додому. Досить швидко Лопес вирішила зацікавити новим чином.
Свій косметичний бренд Лопес просуває більше року, а тепер вирішила похвалитися також цікавими косметичними ідеями для догляду за обличчям.
«Нічний must-have для Lo… Клінічно доведено, що засіб м'яко відлущує, покращує текстуру та оновлює шкіру, доки ви спите 💤. Біжи, а не ходи, щоб отримати нічний догляд за обличчям у пляшці» - похвалилася Лопес.
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«З любов'ю 😍❤️ @jlo; Омг ще красивіший 😍; Вау, у тебе ідеальна шкіра 😍; Але кільце! 😍; яка ти красива....; Хахаха jlo 😂 зрештою ти забавна, Бен поряд з тобою хахаха, ти красива жінка Хай благословить тебе Бог; Ця шкіра ❤️; моя сяюча дівчинка ✨💗; і її шкіра вже так світиться вранці, як це можливо».
Як можна помітити, відома співачка та актриса Дженніфер Лопес продовжує дивувати фанатів своїм зовнішнім виглядом, всіляко наголошуючи на своїх формах у бікіні або зайво відкритих костюмах. 53-річна знаменитість цього разу знову відзначилася.
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