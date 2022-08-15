53-летняя Лопес после дня рождения стала активно продвигать свою линию косметики и снова впечатлила поклонников.

Дженнифер Лопес отметила свадьбу с Беном Аффлеком весьма эффектно в Париже, однако счастливые выходные закончились и пара отправилась с детьми домой. Довольно быстро Лопес решила заинтриговать новым образом.

Свой косметический бренд Лопес продвигает больше года, а теперь решила похвастатьсят акже интересными косметическими идеями для ухода за лицом.

«Ночной must-have для Lo… Клинически доказано, что средство мягко отшелушивает, улучшает текстуру и обновляет кожу, пока вы спите 💤. Беги, а не ходи, чтобы получить ночной уход за лицом в бутылке» - похвасталась Лопес.

В сети ответили:

«С любовью 😍❤️ @jlo; Омг еще красивее 😍; Вау, у тебя идеальная кожа 😍; Но кольцо!😍; какая ты красивая....; Хахаха jlo 😂 в конце концов ты забавная, Бен рядом с тобой хахаха, ты красивая женщина Да благословит тебя Бог; Эта кожа ❤️; моя сияющая девочка ✨💗; и ее кожа уже так светится по утрам, как это возможно».

Как можно заметить, известная певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает удивлять фанатов своим внешним видом, всячески делая акцент на своих формах в бикини или излишне открытых костюмах. 53-летняя знаменитость в этот раз снова отличилась.

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