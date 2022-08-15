Як пише Politeka.net, українська актриса Ксенія Мішина ділиться в Інстаграм новими кадрами та розповідає про свої успіхи не лише у реальному житті, а й у кар'єрі. Нещодавно Ксенія відвідала важливу церемонію та похвалилася сімейними кадрами з дитиною на червоній доріжці.
Цього разу Мішина з'явилася на другий день кінофестивалю у блискучому кортеті та білому брючному костюмі.
«Сьогодні друга частина кінофестивалю і я у неймовірному корсеті. Блискуча та красива» - пише Мішина під новими кадрами.
Варто зазначити, що артистка стала більш відкрито говорити про те, що відбувається в її житті і не боїться критики.
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Також Мишина розповіла, як з'явилася на урочистій церемонії відкриття разом із українським брендом від дизайнера Валерії Ковальської).
«Я знаю точно, що кожна справжня мрія обов'язково здійсниться! Сьогодні в момент, коли збувається ще одна мрія, я загадую нову! Ще більшу, ще ціннішу!» - Написала Мішина в Сторі.
"Мій красунчик. Перший його крутий досвід», - підписала кадри із сином артистка.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу.