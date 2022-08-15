Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина делится в Инстаграм новыми кадрами и рассказывает о своих успехах не только в реальной жизни, но и в карьере. Недавно Ксения посетила важную церемонию и похвасталась семейными кадрами с ребенком на красной дорожке.
В этот раз Мишина появилась на второй день кинофестиваля в блестящем кортете и белом брючном костюме.
«Сегодня вторая часть кинофестиваля и я в невероятном корсете. Блестящая и красивая» - пишет Мишина под новыми кадрами.
Стоит отметить, артистка стала более открыто говорить о том, что происходит в ее жизни и не боится критики.
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Также Мишина рассказала, как появилась на торжественной церемонии открытия в наряде от украинского бренда от дизайнера Валерии Ковальской).
«Я знаю точно, что каждая настоящая мечта обязательно осуществится! Сегодня в момент, когда сбывается еще одна моя мечта, я загадываю новую! Еще большую, еще ценнее!» — Написала Мишина в Стори.
«Мой красавчик. Первый его крутой опыт», — подписала кадры с сыном артистка.
Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала, как тяжело ей удается привести тело в форму.
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