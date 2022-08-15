Ксения Мишина, которая является первой "Холостячкой", появилась на красной дорожке в классическом костюме и необычном корсете, чем привлекла внимание.

Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина делится в Инстаграм новыми кадрами и рассказывает о своих успехах не только в реальной жизни, но и в карьере. Недавно Ксения посетила важную церемонию и похвасталась семейными кадрами с ребенком на красной дорожке.

В этот раз Мишина появилась на второй день кинофестиваля в блестящем кортете и белом брючном костюме.

«Сегодня вторая часть кинофестиваля и я в невероятном корсете. Блестящая и красивая» - пишет Мишина под новыми кадрами.

Стоит отметить, артистка стала более открыто говорить о том, что происходит в ее жизни и не боится критики.

Также Мишина рассказала, как появилась на торжественной церемонии открытия в наряде от украинского бренда от дизайнера Валерии Ковальской).

«Я знаю точно, что каждая настоящая мечта обязательно осуществится! Сегодня в момент, когда сбывается еще одна моя мечта, я загадываю новую! Еще большую, еще ценнее!» — Написала Мишина в Стори.

«Мой красавчик. Первый его крутой опыт», — подписала кадры с сыном артистка.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

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