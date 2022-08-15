Відома українська співачка Надя Дорофєєва вирішила показати, як веселилася з подружками та привітала свою колегу у соціальній мережі Інстаграм. Артистка нещодавно повернулася до Києва через кілька місяців життя закордоном і стала активно показувати свої враження від довгоочікуваного повернення.
Встигла Надя відвідати кілька важливих заходів, а також поділилася історією нових відносин. Вона розповіла про зустріч із обранцем після повернення її в Україну. Дорофєєва розлучилася нещодавно, але відразу завела собі коханого і не посоромилася про це заявити.
Проте особливих деталей вона не розкриває. Надя вважає за краще показувати в Інстаграм, як проводить час, зустрічається з подругами і які пісні планує ще уявити.
"Я тебе люблю і тобою пишаюся" - пише Надя.
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Ми також писали, після повернення артистка відразу вирушила на різні заходи, побачилася з улюбленцем публіки собачкою Патроном і встигла засвітитися на зустрічі з колегами.
У Міжнародний день молоді, який 12 серпня Україна відзначає разом із усім світом, Президент України нагородив дітей, які вже стали героями у воєнний час. Надя Дорофєєва також була присутня на цьому заході.
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