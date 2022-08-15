Надя Дорофеева недавно вернулась в Киев и сразу стала показывать, как сейчас проводит время с близкими и друзьями.

Известная украинская певица Надя Дорофеева решила показать, как веселилась с подружками и поздравила свою коллегу в социальной сети Инстаграм. Артистка не так давно вернулась в Киев спустя несколько месяцев жизни заграницей и стала активно показывать свои впечатления от долгожданного возвращения.

Успела Надя также посетить несколько важных мероприятий, а также поделилась историей новых отношений. Она рассказала о встрече с избранником по возвращении ее в Украину. Дорофеева развелась не так давно, но сразу завела себе возлюбленного и не постеснялась об этом заявить.

Тем не менее, особых деталей она не раскрывает. Надя предпочитает показывать в Инстаграм, как проводит время, встречается с подругами и какие песни планирует еще представить.

"Я тебя люблю и тобой горжусь" - пишет Надя.

Мы также писали, по возвращению артистка сразу отправилась на различные мероприятия, увиделась с любимчиком публики собачкой Патроном и успела засветиться на встрече с коллегами.

В Международный день молодежи, который 12 августа Украина отмечает вместе со всем миром, Президент Украины наградил детей, уже ставших героями в военное время. Надя Дорофеева также присутствовала на данном мероприятии.

Напомним, "Больше всего возмущает": Ребрик показала фото с детьми и поделилась своей проблемой.

Как сообщала Politeka, "Начни свой путь": Боржемская из "Зважені та щасливі" в розовом костюмчике впечатлила формами.

Также Politeka писала, что "Наедине с природой": Каменских за границей удивила кадром в кустах.