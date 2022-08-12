Телеведущая Лилия Ребрик поделилась фото с дочками и рассказала о своей проблеме перед 1 сентября.

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая до закрытия работала на телеканале "Украина", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила в микроблоге очаровательное фото с дочками и поделилась своей проблемой.

На фотографии Лилия запечатлена с дочками среди лавандового поля, они присели на качели и мило обнимаются. Телеведущая позирует в длинном голубом платье с белым горошком, а ее девочки в одинаковых розовых платьицах.

В подписи к публикации Ребрик рассказала о проблеме, которая сейчас беспокоит многих родителей – отдавать ли ребенка в школу, или оставить на дистанционном обучении дома.

"Доверить посторонним безопасность ребенка или держать в своем поле зрения? Мы так и не решили до конца вести Диану в школу или оставлять на онлайн-обучении. Но больше всего возмущает вопрос младших детей: много где в Украине, чтобы пойти в садик, обоим родителям нужно предоставить справки о том, что они работают. Вот, мне кажется, уже перегиб", - поделилась телезвезда.

Лилия также добавила, что несмотря на трудности все же начала готовиться со старшей дочкой к школе.

"Мало-помалу покупаем уже канцелярию, присматриваемся к одежде. Всегда так поступаю – немножко заранее, чтобы 1 сентября не заскочило врасплох! А теперь – еще и для того, чтобы немного отвлечься", - написала Ребрик.

Напомним, "Жизнь нельзя откладывать": Каменских из-за границы рассказала, как успокаивает себя.

Как сообщала Politeka, "Как сестрички": экс-жена Потапа Горовая повеселилась с Дорофеевой на глазах у всех, видео.

Также Politeka писала, что "С людьми так тоже можно": Клопотенко из "Мастер Шеф" с кукурузой в руках поделился забавным лайфхаком.