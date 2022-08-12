Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны вместе с мужем Потапом выехала жить за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото, а в подписи к нему рассказала, как набирается сил наедине с природой.

На новой фотографии Настя запечатлена среди густой зелени, она почти полностью за ней спряталась. Видно лишь частично лицо с ярким макияжем и пышные небрежно уложенные кудри. Певица внимательно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Каменских, которую все время критикуют, что спряталась с мужем за границей, написала: "В этом бесконечном потоке важных дел, информации и новостей – минуты наедине с природой и своими мыслями особенно прибавляют сил на следующие шаги. В такие моменты иногда хочешь, чтобы время остановилось. Однако нет – впереди еще много того, что мы должны сделать, так что двигаемся дальше!".

Поклонники тут же принялись лайкать и комментировать новое фото Насти, засыпая ее комплиментами и эмодзи.

Напомним, "Жизнь нельзя откладывать": Каменских из-за границы рассказала, как успокаивает себя.

Как сообщала Politeka, "Как сестрички": экс-жена Потапа Горовая повеселилась с Дорофеевой на глазах у всех, видео.

Также Politeka писала, что "С людьми так тоже можно": Клопотенко из "Мастер Шеф" с кукурузой в руках поделился забавным лайфхаком.