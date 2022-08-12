Известная фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была в браке со спортсменом Вячеславом Узелковым и родила ему двоих детей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась видео, в котором пригласила украинок в свой новый марафон.

В ролике Марина предстала как лучшая реклама своего марафона здорового питания и спортивного образа жизни. Она позирует в розовом облегающем костюмчике, демонстрируя идеальную физическую форму с тонкой талией и стройными ногами. Волосы блогерши распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и добрая улыбка. Также в ролике можно увидеть, как тренер занимается спортом, выполняя разные упражнения.

В подписи к публикации Боржемская написала: "Начни свой здоровый и спортивный путь вместе со мной. 15.08 новый старт марафона. Хочешь приобщиться? Ставь ++++ я пришлю условия". Пользовательницы тут же принялись комментировать новое видео фитнес-тренера и записываться на ее марафон, ставя плюсы.

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