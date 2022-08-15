Артист "Дизель Студіо" Дмитро Танкович наголосив, що за шість місяців не почув від верхівки Кремля чітких цілей. Навпаки, їх наративи постійно змінюються.

Телеведучий та актор "Дизель Студіо" Дмитро Танкович, який родом із Білорусі, не може зрозуміти, навіщо росія розпочала вторгнення в Україну. При цьому в інтерв'ю для "БЕЛСАТ LIFE" на YouTube він попередив, що росіянам від нападу на українців краще не стане, навпаки, їм стане лише гірше.

Дмитро Танкович каже, що взагалі немає сенсу повномасштабної війни, яку влаштувала росія. Гуморист не розуміє, навіщо росіянам територія України та геноцид цілого народу.

"Навіщо їм це потрібно? Територія? Хлопці, ви свій Далекий Схід підніміть, у вас територій стільки, що у жодної країни у світі скільки немає. Знищити українців? Все одно виникає питання – навіщо? Вам що, від цього краще жити чи легше жити? Росія стане багатшою? Росіяни стануть успішнішими, щасливішими? Та ні, буде тільки гірше для росіян! Вони й так поступово стають ізгоями для всього світу” – заявив Дмитро Танкович.

Артист також наголосив, що за шість місяців не почув від верхівки Кремля чітких цілей. Навпаки, їх наративи постійно змінюються.

"Пояснення цій війні немає. Це легко читається, коли ми чуємо звернення цих "великих" російських товаришів, які розповідають кожні два тижні нові плани та цілі в Україні", - наголосив Дмитро Танкович .

Нагадаємо, що Дмитро Танкович розкрив секрет фірмового салату на Новий Рік.

Як повідомляла Politeka, Танкович вразив кадрами з красунею-дружиною та дочкою в басейні.

Також Politeka писала, що Танкович постраждав в перший же день відпустки з сім'єю.