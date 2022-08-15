Артист "Дизель Студио" Дмитрий Танкович подчеркнул, что за шесть месяцев не услышал от верхушки Кремля четких целей. Наоборот, их наративы постоянно меняются.

Телеведущий и актер "Дизель Студио" Дмитрий Танкович, который родом из Беларуси, не может понять, зачем россия начала вторжение в Украину. При этом в интервью для "БЕЛСАТ LIFE" на YouTube он предупредил, что россиянам от нападения на украинцев лучше не станет, наоборот им станет только хуже.

Дмитрий Танкович говорит, что вообще нет смысла полномасштабной войны, которую устроила россия. Юморист не понимает, зачем россиянам территория Украины и геноцид целого народа.

"Для чего им это нужно? Территории? Ребята, вы свой Дальний Восток поднимите, у вас территорий столько, что ни у одной страны в мире сколько нет. Уничтожить украинцев? Все равно возникает вопрос – зачем? Вам что, от этого станет лучше жить или легче жить? Россия станет богаче? Россияне станут успешнее, счастливее? Да нет же, будет только хуже для россиян! Они и так постепенно становятся изгоями для всего мира" – поразмышлял Дмитрий Танкович.

Артист также подчеркнул, что за шесть месяцев не услышал от верхушки Кремля четких целей. Наоборот, их наративы постоянно меняются.

"Объяснения этой войне нет. Это легко читается, когда мы слышим обращение этих "великих" российских товарищей, рассказывающих каждые две недели новые планы и цели в Украине, – подчеркнул Дмитрий Танкович.

Напомним, что Дмитрий Танкович раскрыл секрет фирменного салата на Новый год.

Как сообщала Politeka, Танкович впечатлил кадрами с красоткой-женой и дочерью в бассейне.

Также Politeka писала, что Танкович пострадал в первый же день отпуска с семьей.