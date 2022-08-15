Як передає Politeka.net , українська співачка Злата Огневич підтримує українців та ЗСУ з першого дня вторгнення окупантів на наші землі. Артистка також часто розповідає про себе та творчість у соціальних мережах.
На цей раз у соціальній мережі Інстарам Огневич розповіла про свої композиції, а також представила деякі зі списку, який ніяк не наважиться випустити на загальний суд публіки.
Спіла Злата сама, а також підіграла, щоб розкрити пісню глибше:
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“Нам є про що з нами поговорити. Погляд колись написала цю пісню. До цього часу світлі почуття викликає. "Ти обіцяв" - цю пісню ви часто просите заспівати мене на концерті. Але я зрозуміла, що морально не можу її співати. Можливо, колись ви її знову почуєте. А поки що можу грати лише акорди. «Солодке покарання» – пісня, яка покращує настрій. Люблю її акустичну версію” – каже Злата.
Не забуває артистка і про своє життя, зрідка показуючи в Сторі, як проходять її будні.
«Здаю нормативи, нове задоволення – тренування на вулиці. Дуже подобається мій внутрішній стан зараз. Намагаюся тримати баланс і в мене почало виходити!» - Висловилася Злата про свої тренування.
Зазначимо, артистка також займається своїм харчуванням, контролює режим та часто приймає вітаміни.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у компанії українських красенів похвалилася досягненням
А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано здобула найвищу нагороду від рятувальників .
Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, що думає про українських захисників тепер.