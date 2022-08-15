Популярная артистка, украинская певица Злата Огневич и вторая "Холостячка" рассказала о своих любимых песнях в последнее время.

Как передает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич поддерживает украинцев и ВСУ с самого первого дня вторжения оккупантов на наши земли. Артистка также часто рассказывает о себе и творчестве в социальных сетях.

В этот раз в социальной сети Инстарам Огневич рассказала о своих композициях, а также представила некоторые из списка, который никак не решится выпустить на всеобщий суд публики.

Спела Злата сама, а также подыграла, чтобы раскрыть песню глубже:

«Нам есть про что с нами поговорить. Взгляд, когда-то написала эту песню. До сих пор светлые чувства вызывает. «Ты обещал» - эту песню вы часто просите спеть меня на концерте. Но я поняла, что морально не могу ее петь. Возможно, когда-то снова вы ее услышите. А пока могу играть только аккорды. «Сладкое наказание» - песня, которая улучшает настроение. Люблю ее акустическую версию" – говорит Злата.

Не забывает артистка и о своей жизни, показывая изредка в Стори, как проходят ее будни.

«Сдаю нормативы, новое удовольствие – тренировки на улице. Очень нравится мое внутреннее состояние сейчас. Пытаюсь держать баланс и у меня начало получаться!» - высказалась Злата о своих тренировках.

Отметим, артистка также занимается своим питанием, контролирует режим и часто принимает витамины.

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