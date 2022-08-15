Користувачі мережі помітили, що у дружини ведучого Володимира Остапчука згасли очі, і вона виглядає останнім часом дуже сумною.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, нічого не приховує від користувачів мережі. Вона намагається бути максимально відвертою та відкритою. На цей раз дівчина поділилася особистими думками на своїй сторінці в Інстграм-сторіз.

Вона зізналася, що частенько отримує повідомлення з подякою за волонтерську діяльність та допомогу ЗСУ. Як зазначила Христина, вона не уявляє, що можна робити інакше.

"Повірте, там їм несолодко, від слова зовсім... те, що вони посміхаються, співають пісні, роблять фото, говорить тільки про те, що наш народ - найкращий, але вони теж люди і потребують наших молитов, а також фінансову підтримку", - зазначила Христина Горняк.

Також користувачі мережі помітили, що у дружини ведучого Володимира Остапчука згасли очі, і вона виглядає останнім часом дуже сумною. Вона не стала приховувати, що це справді так і є.

"Бо душа болить... але зараз зустрінуся зі своїми подругами в Бра (так ми називаємо між собою Братиславу) і вип'ємо келих або дві вина і тоді буде сяйво", - з гумором додала Христина Горняк.

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