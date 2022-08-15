Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, ничего не скрывает от пользователей сети. Она старается быть максимально откровенной и открытой. В этот раз девушка поделилась личными мыслями на своей странице в Инстграм-сториз.
Она призналась, что частенько получает сообщения с благодарностью за волонтерскую деятельность и помощь ВСУ. Как отметила Кристина, она не представляет, что можна поступать иначе.
"Поверьте, там им несладко, от слова совсем... то, что они улыбаются, поют песни, делают фото, говорит только о том, что наш народ - самый лучший, но они они тоже люди и нуждаются в наших молитвах, а также финансовой поддержке", - отметила Кристина Горняк.
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Также пользователи сети заметили, что у жены ведущего Владимира Остапчука погасли глаза и она выглядит в последнее время очень грустной. Она не стала скрывать, что это действительно так и есть.
"Потому что душа болит... но сейчас встречусь со своими подругами в Бра (так мы называем между собой Братиславу) и выпьем бокал или два вина и тогда будет сияние", - с юмором добавила Кристина Горняк.
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.