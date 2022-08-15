Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розповіла про довгоочікуваний яскравий образ.

Артистка Ганна Саліванчук, яка ще нещодавно обрала для відпочинку Карпати, вирішила показати трудові будні після повернення додому. Артистка похвалилася корисним для себе досвідом і дала невелике інтерв'ю, привертаючи до себе увагу.

В інстаграм також Саліванчук похвалилася новим цікавим чином у патріотичному стилі. Яскраво-жовта сукня підкреслила засмагу зірки, а також додала цікавого акценту.

Актриса показала також перший сценічний макіяж, на який чекала цілих півроку. А незадовго до цього Саліванчук зауважила, це її перший такий макіяж за довгий час і їй досить незвично виблискувати в чомусь яскравому.

"Як це було в кайф", - заявила Ганна.

Після повернення додому Ганна вирішила розвіяти безтурботний образ і нагадала: перш за все вона дружина та мама двох синів, а також має роботу та особисті справи. Тому нікуди не обходиться її день без побутових дрібниць, серед яких приготування смаколиків, нагляд за дітьми та навіть робота по дому.

Своїх чоловіків Анна балує сама, також нерідко вражає українців смачними рецептами, якими підкорює чоловіка та малюків.

"Реальне життя: працюю цілий день, прибираю, складаю, праю, готую" - каже Ганна.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук в одній піжамі показала, як піднімати настрій.

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