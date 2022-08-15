Артистка Анна Саливанчук, которая еще недавно выбрала для отдыха Карпаты, решила показать трудовые будни после возвращения домой. Артистка похвасталась полезным для себя опытом и дала небольшое интервью, привлекая к себе внимание.

В инстаграм также Саливанчук похвасталась новым интересным образом в патриотичном стиле. Ярко-желтое платье подчеркнуло загар звезды, а также добавило интересный акцент.

Актриса показала также первый сценичный макияж, которого ждала целых полгода. А незадолго до этого Саливанчук подметила, это ее первый такой макияж за долгое время и ей доволньо непривычно блистать в чем-то ярком.

"Как это было в кайф" - заявила Анна.

По возвращению домой Анна решила развеять беззаботный образ и напомнила: прежде всего она жена и мама двоих сыновей, а также у нее есть работа и личные дела. Поэтому никуда не оходится ее день без бытовых мелочей, среди которых приготовление вкусностей, присмотр за детьми и даже работа по дому.

Своих мужчин Анна балует сама,также нередко впечатляет украинцев вкусными рецептами, которыми покоряет супруга и малышей.

"Реальная жизнь: работаю целый день, убираю, складываю, стираю, готовлю" - говорит анна.

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