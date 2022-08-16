Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розповіла про трудові будні після відпустки.

Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, актриса Ганна Саліванчук вирішила розповісти про бурхливі будні після повернення додому. Ще нещодавно зірка розповідала про травму ноги і поділилася, що має проблеми і вона ходитиме на милицях.

А за кілька тижнів відпустки на курорті вона заявила, що готова не тільки розслаблятися. Як тільки Ганна повернулася додому, вона вирішила показати, як насичено проводить час удома – постійно прибирає, готує та наглядає з дітьми.

«Вибачте, я сьогодні господиня. Прибирання, збирання, прибирання. Розкладання, заяви до школи, мою, готую. Навіть не маю часу вкласти Микиту» - висловилася Ганна про останні насичені години.

Раніше на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео, де детально розповіла про проблеми медичного обслуговування в курортах Карпат.

Під час відпочинку у Буковелі старший син зіркової пари Гліб упав на металеву пластину та розірвав собі коліно. У місцевому медпункті лікарі відмовилися безкоштовно сказати Саліванчук, чи потрібно зашивати рану, і виставили ціну 3,5 тисячі гривень. Ганна викликала "швидку".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.