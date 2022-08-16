Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, актриса Ганна Саліванчук вирішила розповісти про бурхливі будні після повернення додому. Ще нещодавно зірка розповідала про травму ноги і поділилася, що має проблеми і вона ходитиме на милицях.
А за кілька тижнів відпустки на курорті вона заявила, що готова не тільки розслаблятися. Як тільки Ганна повернулася додому, вона вирішила показати, як насичено проводить час удома – постійно прибирає, готує та наглядає з дітьми.
«Вибачте, я сьогодні господиня. Прибирання, збирання, прибирання. Розкладання, заяви до школи, мою, готую. Навіть не маю часу вкласти Микиту» - висловилася Ганна про останні насичені години.
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Раніше на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео, де детально розповіла про проблеми медичного обслуговування в курортах Карпат.
Під час відпочинку у Буковелі старший син зіркової пари Гліб упав на металеву пластину та розірвав собі коліно. У місцевому медпункті лікарі відмовилися безкоштовно сказати Саліванчук, чи потрібно зашивати рану, і виставили ціну 3,5 тисячі гривень. Ганна викликала "швидку".
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.