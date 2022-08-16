Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук решила рассказать о бурных буднях по возвращению домой. Еще недовно звезда рассказывала о травме ноги и поделилась, что у нее проблемы и она будет ходить на костылях.

А спустя несколько недель отпуска на курорте она заявила, что готова не только расслабляться. Как только Анна вернулась домой, она решила показать, как насыщенно проводит время дома - постоянно убирает, готовит и присматривает з детьми.

«Простите, я сегодня хозяюшка. Уборка, уборка, уборка. Раскладывание, заявления в школу, мою, готовлю. Даже не имею времени уложить Никиту» - высказалась Анна о последних насыщенных часах.

Ранее на своей странице в Instagram артистка разместила видео, в котором подробно рассказала о проблемах медицинского обслуживания в курортах Карпат.

Во время отдыха в Буковеле старший сын звездной пары Глеб упал на металлическую пластину и разорвал себе колено. В местном медпункте врачи отказались бесплатно сказать Саливанчук, нужно ли будет зашивать рану, и выставили цену в 3,5 тысяч гривен. Анна вызвала "скорую".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.