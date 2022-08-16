Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років разом розірвала стосунки з Володимиром Дантесом та закрутила нове кохання, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала трепетне відео, на якому показала незвичайне виконання своєї нової пісні.

Як видно, у ролику Надя стоїть із мікрофоном у руках і без музики виконує свій український хіт "Думі", який заспівала у дуеті з Артемом Пивоваровим. При цьому на тлі великий екран, на якому йде кліп на цю пісню. Перед камерою Дорофєєва з'явилася у незвичайному образі – на ній чорні рвані штани та вузький світлий топ-корсет, що підкреслює фігуру та декольте. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Надя написала: "Думи мої. Дякую кожному за підтримку пісні". Шанувальники відразу почали обговорювати нове відео зірки, засипаючи її компліментами: "Як чуттєво", "Яке неймовірне виконання", "Як зворушливо і красиво", "Неймовірна", "Емоції", "Прекрасно!", "Це чудово", " Як же красиво", "Це було неймовірно", "Неймовірне виконання", "Сумуємо за тобою безмежно", "Ми дуже раді, що ти вдома", "Надя, так зворушливо", "Як відчуваєш, дуже красиво".

Нагадаємо, "Це унікально і по-українськи": Клопотенко з "Майстер Шеф" розповів, чим замінити бургери.

Як повідомляла Politeka, "Вдячна тобі…": Гвоздьова з "Танців з зірками" показала рідкісні кадри з чоловіком, який залишається в тіні.

Також Politeka писала, що "Я сумував": Melovin показав, як після паузи у концертах його зустрічали в українських містах.