Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет вместе разорвала отношения с Владимиром Дантесом и закрутила новую любовь, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала трепетное видео, на котором показала необычное исполнение своей новой песни.

Как видно, в ролике Надя стоит с микрофоном в руках и без музыки исполняет свой украинский хит "Думи", который спела в дуэте с Артемом Пивоваровым. При этом на фоне большой экран, на котором идет клип на эту же песню. Перед камерой Дорофеева появилась в необычном образе – на ней черные рванные штаны и узкий светлый топ-корсет, который подчеркивает фигуру и декольте. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Надя написала: "Думы мои. Спасибо каждому за поддержку песни". Поклонники тут же принялись обсуждать новое видео звезды, засыпая ее комплиментами: "Как чувственно", "Какое невероятное исполнение", "Как трогательно и красиво", "Невероятная", "Эмоции", "Прекрасно!", "Это прекрасно", "Как же красиво", "Это было невероятно", "Невероятное исполнение", "Скучаем по тебе безгранично", "Мы очень рады, что ты дома", "Надя, так трогательно", "Как чувствуешь, очень красиво".

Напомним, "Это уникально и по-украински": Клопотенко из "Мастер Шеф" рассказал, чем заменить бургеры.

Как сообщала Politeka, "Благодарна тебе…": Гвоздева из "Танців з зірками" показала редкие кадры с мужем, который остается в тени.

Также Politeka писала, что "Я скучал": Melovin показал, как после паузы в концертах его встречали в украинских городах.