Шеф-кухар, ресторатор та блогер Євген Клопотенко вирішив представити ще один апетитний рецепт, щоб порадувати українців. На своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм чоловік представив короткий уривок із спеціального відео.

«Рецепт медових крилець, майстер-клас з того, як звертатися до коханих, і що таке дикий мед – у моєму відео на ютубі. Посилання у профілі. А ще ви можете стати спонсором мого каналу, підтримувати виходи нових відео та отримувати від мене додатковий контент» - каже Клопотенко.

У мережі відразу зауважили: «Ви так смачно розповідаєте 🔥, їсти захотілося їсти 😂».

Також Клопотенко розповів про ініціативу, яку вони влаштували у Львові:

"Паляниці, які ми зробили у Львові, відрізняються від наших Франківських. Тому що тут була в мене думка, що робити українські бургери – це круто, звичайно, але потрібне своє. А паляниця – це унікально і по-українськи. Ви таке теж готуйте їжте, поширюйте або приходьте до нас спробувати", - написав Клопотенко.

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