Український музикант Святослав Вакарчук, який уперше за довгий час вилетів із країни заради спеціальних благодійних концертів, показав щасливі кадри з поїздки. Як відомо, артист останнім часом зайнятий переважно підтримкою постраждалих українців.

Сам артист нещодавно вдруге став батьком, але це не заважає йому займатися концертами, їздити на лінії фронту, щоб підтримати ЗСУ та збирати кошти для допомоги. Артист показав кадр одного зі своїх вечорів, проведених після виступів.

«Дякую, Баку! До зустрічі, незабаром)» - пише Вакарчук.

У мережі реагують:

«Улюбленка; Чекатимемо 😍; Ви найкращі; Дякуємо Вам за незабутню енергію! Чекаю з нетерпінням наступної зустрічі з Вами; Дякуємо за емоції !!!🇦🇿❤️🇺🇦; Ми будемо чекати 🇦🇿🇺🇦; Будемо на вас чекати! 😍; чудове місто 😍😍; Дякую!!! Все буде добре! До зустрічі!!".

Раніше, у Міжнародний день шульги, який відзначають 13 серпня, Святослав Вакарчук згадав випадок зі свого дитинства. Про це музикант розповів на відео, яке виклав у себе в Інстаграмі.

Вакарчук навчався у радянській школі та його вчителі змушували писати правою рукою, хоча він був шульга.

Святослав зізнався, що нишком все одно писав лівою, але завдяки цьому він вміє писати двома руками.

Нагадаємо, Вакарчук зворушив кадрами з концерту в Баку, де підтримали Україну

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