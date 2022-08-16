Шеф-повар, ресторатор и блогер Евгений Клопотенко решил представить еще один аппетитный рецепт, чтобы порадовать украинцев. На своей странице в социальной сети Инстаграм мужчина представил короткий отрывок из специального видео.

«Рецепт медовых крылышек, мастер-класс по тому, как обращаться к любимым, и что такое дикий мед – в моем видео на ютубе. Ссылка в профиле. А еще вы можете стать спонсором моего канала, поддерживать выходы новых видео и получать от меня дополнительный контент» - говорит Клопотенко.

В сети сразу подметили: «Вы так вкусно рассказываете🔥, есть захотелось есть😂».

Также Клопотенко рассказал об инициативе, которую они устроили во Львове:

"Паляныци, которые мы сделали во Львове, отличаются от наших Франковских. Потому что здесь была у меня мысль, что делать украинские бургеры – это круто, конечно, но нужно свое. А паляныця – это уникально и по-украински. Вы такое тоже готовьте, ешьте, распространяйте или приходите к нам попробовать", - написал Клопотенко.

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