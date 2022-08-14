Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка кілька місяців тому стала нареченою блогера Олександра Волошина, спантеличила новиною.

Українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер активно веде соціальні мережі заради популярності та нерідко хапається особистою інформацією, скандалить на публіку з молодим коханим чи піариться на різних новинах. Цього разу Ганна порушила тему вагітності.

Раніше Трінчер неодноразово розповідала, чи хоче вона дітей, ділилася своїми очікуваннями та планами на майбутнє, нерідко дивуючи одкровеннями. Цього ж разу вона вирішила пожартувати з шанувальниками під час вечірки з нагоди майбутнього народження дитини.

«Нарешті сьогодні цей день… Коли ви самі все дізнаєтеся. Хлопчик? Дівчинка? Та я жартую, не в мене дитина! Ми дізналися вчора підлогу, і я навіть встигла посваритися через гроші» - пожартувала Анна.

Раніше Ганна та Олександр влаштували незвичайну зйомку під водою, і, судячи з знімків, вони залишилися задоволеними.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Ну це просто розрив серця. Дякую, коханий, за такі неймовірні емоції. Яка найбільше сподобалася?"

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