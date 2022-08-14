Телеведуча Маша Єфросиніна після тривалого перебування за кордоном повернулася до України. Артистка вже показала, що її втішило вдома.

Українські знаменитості поступово повертаються до Києва. Слідом за Надією Дорофєєвою додому повернулася відома телеведуча Маша Єфросиніна.

На своїй сторінці в Instagram Маша повідомила радісну звістку та показала відео, як вона з апетитом поїдає сирники.

"Шановні домашні, українські сирники, знали б ви, скільки мені снилися...", - зізналася Єфросиніна.

Зазначимо, що у березні Маша Єфросиніна поїхала вести благодійний телемарафон у Польщі і після цього до України не повернулася. Вона жила в Німеччині із сином та донькою і не раз повідомляла, що везти їх до Києва страшно.

Українці зраділи, коли довідалися, що телеведуча повернулася на батьківщину. Деяких українців її вчинок надихнув, і вони теж вирішили збирати валізи.

""Машааааа! Я так чекала, що ви повідомите про своє повернення. 💙💛 Не знаю чому, але для мене це було як маркер того, що МЕНІ (підкреслюю) можна повертатися додому. Сама не знаю чому так? Плачу 🥹, пішла пакувати валізи! 🧳",

"Боже, як я Вас розумію!! 😍",

"З поверненням додому😍",

"Маша , як же приємно бачити вас з посмішкою на лиці , вам личить краще ніж будь яка косметика❤️",

"Нема нічого смачнішого за наші сирники💙💛",

"Машенька , Ви так схудли. Треба їсти , треба сили !! Смачного ",

"Снились....и прекрасно....Киев, это не Восток Украины!", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до Росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна справдилась за останній скандал із українцями.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.