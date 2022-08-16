Популярний в Україні шеф-кухар, ресторатор та блогер Ектор Хіменес-Браво, котрий багато років був суддею кулінарного шоу "Майстер Шеф", поділився в Instagram своєю незвичайною історією. Як виявилося, шеф вирішив підтримати українців, які змушені були залишити свої будинки та переїхати до інших країн, та опублікував свою непросту історію.

За словами Ектора, він теж став вимушеним переселенцем через події у його рідній Колумбії у 98-99 роки.

"Мені було вже 27 років, коли я вирішив іммігрувати в Америку для безпеки через події в Колумбії в 98-99 роки. Я боявся, що без англійської мені довірять лише крильця смажити в КФС, але ні - запросили до бостонського Хілтона. Хоча я був для них іноземцем, а розмовляти міг лише окремими словами, такими, як potato, або shrimp – одразу став на позицію шеф-кухаря", - розповів Ектор.

При цьому шеф-кухар пройшов довгий шлях, він посилено вчив англійську мову і терпів знущання від колег і підлеглих. Але навіть це не стало перепоною на шляху до успіху, адже він завжди став на перше місце професіоналізмом, був упертим і наполегливим.

"Знаю, що багатьом із вас досі важко адаптуватися в Європі, тому й розповів свій досвід. Так, це було просто дуже морально важко, але призвело до великого майбутнього молодого латиноамериканського кухаря. І вас приведе", - підтримав українців Хіменес-Браво. .

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