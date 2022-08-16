Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні "Танців зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася романтичним відео, яким зібрала всі найяскравіші та найкрасивіші фотографії з коханим чоловіком, а у підписі до публікації привітала його з днем ​​народження.

Як видно, на більшості знімків Іванна зі своїм чоловіком казахським мільйонером Алмазом цілуються, обіймаються та тримаються за руки. Можна помітити, що пара багато подорожує і любить фотографуватися, а чоловік балує красуню-дружину романтичними сюрпризами.

У підписі до публікації Онуфрійчук ніжно привітала обранця з його святом: "З днем ​​народження, дорогий! Доля мені подарувала чоловіка, про якого я завжди мріяла. Чуйного, дбайливого, на якого можна покластися і з яким не страшно нічого. Щиро бажаю кожній жінці такого людину поруч. Щиро бажаю кожній парі щастя один з одним! А своє щастя вітаю з Днем народження".

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