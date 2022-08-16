Переможець першого сезону шоу "Холостячка", комік Олександр Еллерт під час війни виїхав до США і вирішив хайпанути на цій темі, але українці не оцінили, гнівно засудивши шоумена.

Нещодавно на сторінці сценариста студії «Квартал 95» Олександра Еллерта в Інстаграмі з'явився провокаційний пост, де він попросив українців не проклинати його за ганебний вчинок і показав, як кайфує під пальмами у Каліфорнії.

Після цього шоумен вирішив не зупинятися і заради хайпа продовжив жартувати з українців у своєму репертуарі. Він показав нову фотографію, де постав на тлі американської заправки.

« Відразу після того, як Зеленський В.О. став президентом до мене прилетів лелека з листом:

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«Тепер ти можеш не платити за комуналку, порушувати швидкісний режим, безкоштовно їсти у всіх ресторанах, щомісяця прилітати у села та забирати найкрасивішу дівчину. І найголовніше, не втрати посвідчення автора кварталу, адже тільки з ним випускатимуть із країни.

Нікого більше, чуєш Саааааня, нікого! Навіть Порошенко, тільки тебе, мій автор🦾 льше, чуєш Саааааня, нікого! Навіть Порошенко, тільки тебе, мій автор 🦾» , - посміявся комік.

Втім, шанувальників жарт не задовольнив, і вони гнівно продовжили обговорювати тему виїзду за кордон під час війни.

"Головне, що українською мовою написав "патріот", а наші чоловіки гинуть в окопах, поїхав, так сиди мовчки, задовбали ваші кварталівці, їдьте на передок як наші чоловіки, а то такі розумні всі по телеку та в інсті!",

"Ну поїхав щось там робиш,то нащо провокуєш,хочеш хайпу???активуєш хейтерів щоб був піар аби тебе незабули,але досить ВІЙНА!!!!😢😢😢😢😢",

"Стьоб стьобом, але що занадто, то не здраво. Згадай, що в країні війна і люди зараз гинуть. Поїхав, то і їдь, але що за показушне фиркання?"",

"Не у вашому становищі Саша прикриватися Зеленським, він піклується про Україну, а ви тільки піаритеся, люди всі бачать, не сліпі",

"Сидів би і мовчав... безсоромник, як добре, що мене оточують справжні чоловіки, а не чоловіки баби", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Еллерту вдалося втекти з України, переможець "Холостячки" похвалився, як кайфує у США

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