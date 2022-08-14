Ярким снимком из Калифорнии,экс-возлюбленный Ксении Мишиной похвастался у себя Instagram.

«Представьте, что вы только что прочли огромный пост… в котором, если задавались, то нашли ответы на все вопросы… а затем последнюю строчку: «Поэтому некоторое время буду в Калифорнии. не проклинайте, все возвращается», - написал шоумен.

На фото Александр Эллерт позирует, сидя под зонтиком в окружении пальм. Лицо шоумен скрыл за солнцезащитными очками.

В комментариях украинцы принялись обсуждать отъезд Эллерта. Многие поинтересовались, как ему удалось выехать за границу.

"Будь где хочешь;) только продолжай помогать Украине 😉", "У кого-то станет меньше подписчиков😂 удачная зачистка🔥 адекватные останутся и это хорошая новость❤️", "Молодец Александр! Получилось выехать и хорошо. Мог бы написать здесь многое, но заклюют)", "Сцикун. Отписка 😬", "Вам стало бы легче, если бы он просто сидел дома на диване??? Или у нас каждый находящийся в Украине мужчина стоит с автоматом??!! Может ли он супер-солдат, без которого нам не победить?! А что если, он помог стране чем-нибудь другим)?", "Что за люди??? Да какая Вам нафиг разница почему уехал, как!?? Значит так надо. Все кто кричат, а почему это не на фронте, а что именно Вы сделали для Украины? Умеете только на диване лежать и писать комментарии", "Не хорошо! Ой не хорошо…… до тошноты! Доченьке теперь точно будет кем «гордиться", "Вопрос один, как ты уехал за границу?", " Убежать невозможно ни от чего! Это только иллюзия! Но вот когда захочется домой и на родную землю для таких вот уже закрыли бы границы назад! Или для всех откройте, кто хочет уехать - пусть уедет, или выпускайте и дальше денег, но которые пойдут в армию, а не в карман папикам, зато назад этому человеку уже должен быть закрыт въезд! Вот тогда будет честно! А не тот бардак, что был и продолжается - пишут в сети.

Ранее Александр Эллерт уже рассказывал о том, что решил уехать из Украины — пожить в США. Его плану не суждено было сбыться, поскольку рейс отменили и шоумен потерял большую сумму денег. «Было достаточно причин уехать в Америку на неопределенный срок, сменить атмосферу, покайфовать, но остался в Киеве. Все ок, живем дальше, кайфуем здесь!» — ответил блогер.

Ранее сообщалось, друг Эллерта Рыбак показал себя в юности, сделав признание: "Тогда этот парниша думал..."

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