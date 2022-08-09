Участники «Холостячки» Андрей Рыбак и Александр Эллерт пообщались с интересными персонажами из россии на потеху украинским зрителям.

Известный блогер и экс-участник первого сезона "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак со своим другом победителем этого проекта Александром Эллертом ведут совместное шоу на канале "Але це не точно" на Youtube.

Шоумены вышли на связь с россиянами в чат-рулетке для того, чтобы повеселить украинских зрителей. Им попалось немало интересных и смешных персонажей, а отрывок разговора с одним из них Андрей Рыбак разместил на своей странице в Instagram.

Они побеседовали с одним молодым парнем, который говорил наукраинском, но уверял, что живет в Ростове. Эллерт с Рыбаком немного постебались с него, в результате чего парень удивленно оглянулся, словно понял, где находится, и отключился. Возможно, он просто солгал.

"Открыли глаза пацану с "ростова"! 😁😂" - написал Рыбак.

"Увидела полный выпуск это трэш 🤣🤣🤣как они его....",

"Ростов - это Украина",

"Он не знал что то украинский 😂думал по ростовски говорит",

"Это топ",- комментируют в сети.

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