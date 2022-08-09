Победитель "Холостячки" Александр Эллерт поделился забавным фото со своим другом из того же проекта Андреем Рыбаком.

Известный украинский комик, сценарист и шоумен Александр Эллерт, который был победителем шоу "Холостячка" и строит отношения с актрисой Ксенией Мишиной, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист решил оригинально поздравить своего друга Андрея Рыбака, с которым подружился после "Холостячки".

Как оказалось, у Андрея день рождения, и Саша опубликовал их совместное фото, а в подписи к нему оригинально и весело поздравил друга. На снимке Рыбак и Эллерт запечатлены в узкой телефонной кабинке, они в стильных образах и забавно кривляются на камеру.

В подписи к публикации Александр оставил забавный стишок: "Друг, с днем рождения @rybak_sydney. Написал тебе стихотворение, в интернете нашел.

Чтобы горе в душу не закралось,

Чтобы места не было беде,

И чтобы кукушка догадалась

Прокукать сто лет тебе!

…прокука раз, прокука два, прокука три и так до 100 прокуков".

Пользователи не прошли мимо и присоединились к поздравлениям Рыбака: "Красиво! Тебе на сцене выступать!", "Неважно, где взял стих. Главное, что от души и до 100 прокуков", "Желаем счастья!", "Всех благ", "Настоящую дружбу между вами мы видим уже не один год. Уметь дружить – дано не всем. Андрей с Днем рождения", "Искренние поздравления!", "Андрюша! С Днем рождения".

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