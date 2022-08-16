Победитель первого сезона шоу "Холостячка", комик Александр Эллерт во время войны уехал в США во и решил хайпануть на этой теме, но украинцы не оценили, гневно осудив шоумена.

Недавно на странице сценариста студии «Квартал 95» Александра Эллерта в Инстаграм появился провокационный пост, где он попросил украинцев не проклинають его за позорный поступок и показал, как кайфует под пальмами в Калифорнии.

После этого шоумен решил не останавливаться и ради хайпа продолжил подшучивать над украинцами в своем репертуаре. Он показал новую фотографию, где позирует на фоне американской заправки.

«Сразу после того, как Зеленский В.А. стал президентом ко мне прилетел аист с письмом: ⠀ «Теперь ты можешь не платить за коммуналку, нарушать скоростной режим, бесплатно есть во всех ресторанах, ежемесячно прилетать в села и забирать самую красивую девушку. И самое главное, не потерять удостоверение автора Квартала, ведь только с ним будут выпускаться из страны. Никого больше, слышишь Саааааня, никого! Даже Порошенко, только тебя, мой автор 🦾», - постебалбся комик.

Впрочем, поклонников шутка не удовлетворила и они гневно продолжили обсуждать тему выезда за границу во время войны.

"Главное, что на украинском языке написал "патриот", а наши мужчины погибают в окопах, уехал, так сиди молча, задолбали ваши кварталовцы, едите на передок как наши мужчины, а то такие умные все по телеку и в инсти!",

"Ну поехал что-то там делаешь, то зачем провоцируешь, хочешь хайпу??? активируешь хейтеров чтобы был пиар чтобы тебя незабыли, но достаточно ВОЙНА!!!!😢😢😢😢😢",

"Стеб стебом, но что слишком, то не здраво. Вспомни, что в стране война и люди сейчас погибают. Уехал, то и уезжай, но что за показушное фырканье?",

"Не в вашем Саша положении прикрываться Зеленским, он заботится о Украине, а вы только пиаритесь, люди все видят, не слепые",

"Сидел бы и молчал… бесстыдник, как хорошо, что меня окружают настоящие мужчины, а не мужчины бабы", - пишут в сети.

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