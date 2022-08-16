Відомий український актор та гуморист, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач продемонстрував, що давно мріяв зробити.

Юрій Ткач дуже харизматичний та талановитий гуморист, тому до нього завжди прикута увага тисяч шанувальників. Артист намагається завжди веселити новим контентом.

Так цього разу Юрій вирішив показати українцям, про що давно мріяв. Короткий ролик він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі instagram.

Стоячи на стадіоні Ткач спочатку вибачився, а потім на весь голос прокричав відому кричалку футбольних фанатів «Путін Х**ло».

"Вибачте, давно мріяв це зробити 😂😂😂", - зізнався Ткач.

Українців задовольнило побачене, і вони запропонували Юрію Ткачу запускати новий флешмоб.

"Не вибачайся, все ж по ділу 😁", "БАААТЬ, я теж так хочу!!!! Навчиш?", "Переглянула разів 10", " Запускайте флешмоб!", "Супер", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, донька Ткача з "Квартал 95" вразила талантом, мати все зняла на відео.

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