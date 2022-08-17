Дружина відомого українського коміка Юрія Ткача з "Квартал 95" Вікторія часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Віка поділилася кумедним відео із донькою Лізою, яка помітно підросла останнім часом.

У лагідному ролику Вікторія та Ліза зображені у затишній світлій кімнаті, вони позують у схожих чорних вбраннях, та з розпатланим волоссям. Дружина Ткача тут виглядає дуже цікаво, тому що доповнила свій образ стильними окулярами.

У підписі до публікації Вікторія Ткач написала: "Маленьке щастя, яке має вселенську силу". А шанувальники відразу почали коментувати її нове відео з Лізою: "Ви дуже класні і позитивні", "Ви кращі, такі класні", "Діти - це найбільше щастя", "Ви дуже класні", "Дівчата! Щастя вам багато-багато" !", "Тут слова зайві, кохання", "Милашки", "Такі красиві та щасливі. Бажаю вам добра і щастя", "Діти – це квіти нашого життя", "Які ви класні, дві красуні", "Такі класні, красуні".

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