Жена известного украинского комика Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Вика поделилась забавным видео с дочкой Лизой, которая заметно подросла в последнее время.
В кротком ролике Виктория и Лиза запечатлены в уютной светлой комнате, они позируют в похожих черных нарядах, и с растрепанными волосами. Жена Ткача здесь выглядит очень интересно, так как дополнила свой образ стильными очками.
В подписи к публикации Виктория Ткач написала: "Маленькое счастье, обладающее вселенской силой". А поклонники тут же принялись комментировать ее новое видео с Лизой: "Вы очень классные и позитивные", "Вы лучшие, такие классные", "Дети – это величайшее счастье", "Вы очень классные", "Девушки! Счастья вам много-много!", "Здесь слова лишние, любовь", "Милашки", "Такие красивые и счастливые. Желаю вам добра и счастья", "Дети – это цветы нашей жизни", "Какие вы классные, две красавицы", "Такие классные, красотки".
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