Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк показав, як повертається із побратимами з бойового завдання.

Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк - один із тих представників шоу-бізнесу, які вирішили не відсиджуватися осторонь і самостійно стати на захист батьківщини від російської окупаційної армії. Музикант спочатку обороняв Київ, а коли загарбників прогнали із Київської області, продовжив службу у батальйоні "Софія" на інших напрямках.

У Instagram-акаунті Хливнюка з'явилося нове відео, на якому він показав, як із бойовими товаришами повертаються із завдання.

Хливнюк порадував фоловерів виконанням хіта Дасті Спрінгфілд Son of a Preacher Man, а також разом із побратимами заспівав пісню з радянського мультфільму Бременські музиканти, змінивши слова у ній.

"Завтра жарим москаля", — пропел Хливнюк.

Крім того, музикант закликав українців допомагати військовим та донатити на ЗСУ.

"Не забувайте донатити на ЗСУ", - зазначив артист.

Нагадаємо, що лідер "Бумбокс" Хливнюк показав, як його змінила війна.

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