Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк - один із тих представників шоу-бізнесу, які вирішили не відсиджуватися осторонь і самостійно стати на захист батьківщини від російської окупаційної армії. Музикант спочатку обороняв Київ, а коли загарбників прогнали із Київської області, продовжив службу у батальйоні "Софія" на інших напрямках.
У Instagram-акаунті Хливнюка з'явилося нове відео, на якому він показав, як із бойовими товаришами повертаються із завдання.
Хливнюк порадував фоловерів виконанням хіта Дасті Спрінгфілд Son of a Preacher Man, а також разом із побратимами заспівав пісню з радянського мультфільму Бременські музиканти, змінивши слова у ній.
"Завтра жарим москаля", — пропел Хливнюк.
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Крім того, музикант закликав українців допомагати військовим та донатити на ЗСУ.
"Не забувайте донатити на ЗСУ", - зазначив артист.
Нагадаємо, що лідер "Бумбокс" Хливнюк показав, як його змінила війна.
Як повідомляла Politeka, лідер "Бумбокс" Хливнюк вразив українців у серце після заяв про штрафи.
Також Politeka писала, що лідер "Бумбокс" Хливнюк вразив українок у військовій формі.