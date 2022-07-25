Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с началом полномасштабной войны рф против Украины пошел в территориальную оборону.
Сейчас он — боец Национальной патрульной полиции города Киева.
У себя в instagram Хлывнюк разместил новое фото в военной форме, а также признался сколько на самом деле выписал штрафов.
«Еще ни одного штрафа не выписал))) Слава Вооруженным силам Украины!», - сообщил он.
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Украинцы пришли в неописуемый восторг от новой публикации Андрея Хлывнюка. Они массово стали писать комментарии, оставляя сине-желтые сердечки.
"Хороший полицейский",
"Слава всем, кто защищает. Фото как с Марса",
"Спасибо что защищаете нас",
"Такое чувство, будто звездные войны смотришь",
"Красиво то как и сразу как в омут",
"Имела за честь получить от вас штраф",
"Берегите себя, вы у нас такой один",
"Героям слава, смерть врагам", - пишут поклонники.
Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, что сделает с осколком, который его ранил
А еще Politeka сообщала, что Хлывнюк признался, что чувствует к россиянам, перед которыми раньше выступал
Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, что ему доводилось делать, защищая Украину