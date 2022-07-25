Андрей Хлывнюк признался, сколько выписал штрафов после вступления в терроборону.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с началом полномасштабной войны рф против Украины пошел в территориальную оборону.

Сейчас он — боец Национальной патрульной полиции города Киева.

У себя в instagram Хлывнюк разместил новое фото в военной форме, а также признался сколько на самом деле выписал штрафов.

«Еще ни одного штрафа не выписал))) Слава Вооруженным силам Украины!», - сообщил он.

Украинцы пришли в неописуемый восторг от новой публикации Андрея Хлывнюка. Они массово стали писать комментарии, оставляя сине-желтые сердечки.

"Хороший полицейский",

"Слава всем, кто защищает. Фото как с Марса",

"Спасибо что защищаете нас",

"Такое чувство, будто звездные войны смотришь",

"Красиво то как и сразу как в омут",

"Имела за честь получить от вас штраф",

"Берегите себя, вы у нас такой один",

"Героям слава, смерть врагам", - пишут поклонники.

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, что сделает с осколком, который его ранил

А еще Politeka сообщала, что Хлывнюк признался, что чувствует к россиянам, перед которыми раньше выступал

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, что ему доводилось делать, защищая Украину