Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк показал, как его изменила война, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский певец и лидер группы "Бумбокс". Звезда после начала войны отправился защищать Украину и сейчас служит в спецподразделении полиции ТОР. А недавно артист записал совместную песню с Pink Floyd "Hey Hey Rise Up", которая уже собрала более 10 миллионов просмотров. Не забывает Хлывнюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А на новом фото Хлывнюк показал, как выглядел до войны.

"Было", - лаконично подписал Андрей фото, где был в стильной футболке и джинсах..

"Стало", - написал на втором снимке Хлывнюк, где уже позировал в лифте, будучи в военной форме и очках.

А до этого Андрей поделился кадром из окопа. Звезда был в полном обмундировании, а рядом можно увидеть винтовку солиста группы "Бумбокс".

Сообщалось, что Хлывнюк поделился новым фото в военной форме, а также признался сколько на самом деле выписал штрафов.

«Еще ни одного штрафа не выписал))) Слава Вооруженным силам Украины!», - сообщил артист.

А Леся Никитюк сразу же ответила Андрею "Героям Слава".

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, что сделает с осколком, который его ранил

А еще Politeka сообщала, что Хлывнюк признался, что чувствует к россиянам, перед которыми раньше выступал

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, что ему доводилось делать, защищая Украину



