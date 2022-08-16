Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - один из тех представителей шоу-бизнеса, решивших не отсиживаться в стороне и самостоятельно встать на защиту родины от российской оккупационной армии. Музыкант сначала оборонял Киев, а когда захватчиков прогнали с Киевской области, продолжил службу в батальоне "София" на других направлениях.
В Instagram-аккаунте Хлывнюка появилось новое видео, на котором он показал, как с боевыми товарищами возвращаются с задания.
Хлывнюк порадовал фолловеров исполнением хита Дасти Спрингфилд Son of a Preacher Man, а также вместе с побратимами спел песню из советского мультфильма Бременские музыканты, изменив слова в ней.
"Завтра жарим москаля", — пропел Хливнюк.
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Кроме того, музыкант призвал украинцев помогать военным и донатить на ВСУ.
"Не забывайте донатить на ВСУ", — отметил артист.
Напомним, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как его изменила война.
Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк поразил украинцев в самое сердце после заявлений о штрафах.
Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк впечатлил украинок в военной форме.