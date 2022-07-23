Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский музыкант и лидер группы "Бумбокс". Звезда после начала войны пошел служить и успел получить ранение, защищая Украину. А не так давно артист записал совместную песню с Pink Floyd "Hey Hey Rise Up". Их совместная работа собрала 10 миллионов просмотров за это время. Стоит отметить, что это первая композиция, которую Pink Floyd выпустил за последние 28 лет.

Не забывает Хлывнюк и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересном. А в этот раз Андрей опубликовал пару свежих сторис, напомнив о себе.

"Доброе утро всем", - написал на первом фото Андрей, где сидел в авто, будучи с оружием и в военной форме.

"Вы все еще хотите украсть холодильник, тогда мы идем к вам", - написал на втором сторис Андрей, будучи рядом уже со своим сослуживцем.

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, что сделает с осколком, который его ранил

А еще Politeka сообщала, что Хлывнюк признался, что чувствует к россиянам, перед которыми раньше выступал

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, что ему доводилось делать, защищая Украину