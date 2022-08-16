З самого початку повномасштабної війни проти України співачка Ірина Федишин збирає кошти для тих, хто захищає нас на фронті. Так, у квітні на гроші від монетизації пісні «Розстріляна весна» вокалістка придбала та передала автомобіль для потреб української армії.

Зараз у своїй Інстаграм-акаунті Федишин показує, як окупанти розстріляли цю машину, проте, на щастя, ніхто з українських бійців не постраждав.

"Господи, дякую тобі, що вберіг наших захисників 🙏

Коли мені приходять такі фото від хлопців, серце завмирає…

авто, яке було куплено за кошти від монетизації пісні «Розстріляна весна» (Буча) потрапило під обстріл.

Незважаючи на такі пошкодження, усі хлопці залишилися живі 🙏

Машину відремонтуємо", - повідомила Федишин.

Співачка закликала українців не втомлюватися допомагати збройним силам, адже їм як ніколи потрібна наша підтримка.

Нагадаємо, що Олег Скрипка розповів, як дивом не постраждав під час обстрілу у Вінниці.

Також повідомлялося, що у Раді взялися за умови роботи – що зміниться для кожного українця.

Крім того, Politeka.net писала, що прийом заявок на деякі виплати для переселенців зупинено – з якої дати та чому.